Почему россиянки стали чаще рожать первенцев после 30 лет?

Россиянки стали все чаще рожать первый раз в 30 лет. О чем говорит такая тенденция, в интервью сайту KP.RU рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

По его словам, увеличение возраста женщины, когда она рожает первенца, началось в Европе, в России оно стало наблюдаться в 90-х годах. Уже к 2008 году основной группой по уровню рождаемости стали женщины 25-29 лет. Сейчас идет смещение в сторону 30-34 лет. По мнению демографа, одной из причин такого сдвига стало изменение условий жизни. Немаловажно, что женщины сознательно выбирают более поздние роды, исходя не только из экономических причин, но и учитывая уровень ответственности материнства.

«Сейчас женщине не нужно рожать пять-шесть раз за свою жизнь и больше, как это было традиционно. И поэтому тогда приходилось начинать рожать раньше. Нужно было родить много раз, большинство родившихся умирало. Сейчас женщина рожает за свою жизнь два-три раза. И поэтому нет смысла никуда торопиться», — пояснил демограф.

Ничего страшного в первых родах в 30 лет нет, заверил Вишневский. Более того, демографический взрыв, по его мнению, цивилизованной стране не нужен. То, что высокая рождаемость сохраняется на Ближнем Востоке, играет в минус не только странам этого региона, но и всему миру, обостряя социальные, экономические и политические проблемы.

«Высокая рождаемость — это не хорошо, а плохо. Там идет демографический взрыв, и это создает массу проблем для этих стран и для всего мира», — заключил демограф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в России наблюдается самая высокая рождаемость. Данные о том, сколько в среднем женщина в регионе имеет детей, собрал Росстат.