«От ваших ног бордюр плавится»: возлюбленную Петросяна обвинили в использовании фотошопа

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Валентин Черников
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Татьяна Брухунова уверяет, что не ретуширует свои снимки.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Количество нарядов в обширном гардеробе Татьяны Брухуновой с трудом поддается счету. И молодая возлюбленная Евгения Петросяна не устает демонстрировать их, каждый раз появляясь на виду в новой одежде. Для очередного поста в Instagram она выбрала нетипичный для себя молодежный образ — черные облегающие лосины, кеды, удлиненная футболка и джинсовая рубашка оверсайз. В таком виде она вышла на прогулку.

Instagram @bruhunova

Поклонники по достоинству оценили новый стиль Брухуновой. При этом нашлись те, кто указал Татьяне на использование фотошопа. Около ее ноги «поплыл» поребрик. Так бывает, когда используют специальный инструмент «пластика», чтобы уменьшить или увеличить отдельные части тела, уточняет «Экспресс газета». Судя по всему, девушка захотела сделать свои ноги стройнее. В комментариях она заявила, что не пользуется ретушью, а бордюр возле заведения, у которого сделано фото, не ровный в реальности.

«Татьяна от ваших ног бордюр плавится», — указал один из подписчиков.

«Намек на фотошоп, я поняла, — ответила жена юмориста. — Но нет. Можете убедиться. Бордюр там «пляшущий».

Ранее 5-tv.ru писал, сколько тратит молодая жена Петросяна на гардероб.

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