«От ваших ног бордюр плавится»: возлюбленную Петросяна обвинили в использовании фотошопа
Татьяна Брухунова уверяет, что не ретуширует свои снимки.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Количество нарядов в обширном гардеробе Татьяны Брухуновой с трудом поддается счету. И молодая возлюбленная Евгения Петросяна не устает демонстрировать их, каждый раз появляясь на виду в новой одежде. Для очередного поста в Instagram она выбрала нетипичный для себя молодежный образ — черные облегающие лосины, кеды, удлиненная футболка и джинсовая рубашка оверсайз. В таком виде она вышла на прогулку.
Поклонники по достоинству оценили новый стиль Брухуновой. При этом нашлись те, кто указал Татьяне на использование фотошопа. Около ее ноги «поплыл» поребрик. Так бывает, когда используют специальный инструмент «пластика», чтобы уменьшить или увеличить отдельные части тела, уточняет «Экспресс газета». Судя по всему, девушка захотела сделать свои ноги стройнее. В комментариях она заявила, что не пользуется ретушью, а бордюр возле заведения, у которого сделано фото, не ровный в реальности.
«Татьяна от ваших ног бордюр плавится», — указал один из подписчиков.
«Намек на фотошоп, я поняла, — ответила жена юмориста. — Но нет. Можете убедиться. Бордюр там «пляшущий».
Ранее 5-tv.ru писал, сколько тратит молодая жена Петросяна на гардероб.
Читайте также
57%
-0.64 77.68
-0.15
Нашли ошибку?