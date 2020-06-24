Прямая трансляция Парада на Красной площади в честь 75-летия Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эти минуты проходит в самом сердце России — в Москве на Красной площади. За торжественным шествием с трибун наблюдает Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, а также коллеги российского лидера из других государств — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Молдавии Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Федерации Боснии и Герцеговины Крешимир Зубак, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Среди почетных гостей мероприятия — ветераны, которые с гордостью вспоминают подвиг всего советского народа в борьбе с фашизмом и восхищаются мощью страны, сумевшей одержать победу.

Торжественное шествие в Москве в этом году проходит очень масштабно. В параде задействованы около 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения, а также 150 воздушных судов. Перед зрителями продемонстрируют 24 новейших образца военной техники, а после в небе над столицей пролетит около 75 самолетов и вертолетов.

Всего по Красной площади пройдут более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Механизированную колонну составят 234 единицы современной и исторической военной техники. Среди них можно будет увидеть танки Т-14 «Армата», Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25», реактивную систему залпового огня «Торнадо-С», тяжелую огнеметную систему ТОС-2, береговой ракетный комплекс «Бал».

Ожидается, что юбилейный парад в этом году по продолжительности будет идти дольше, чем торжественные шествия прошлых лет. Его длительность составит около полутора часов.

История Парада Победы насчитывает уже 75 лет. Впервые торжественное шествие на Красной площади состоялось 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал Парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Мероприятие, ознаменовавшее Победу в Великой Отечественной войне, фронтовики встречали одновременно со слезами и улыбками. Они следили за тем, как по площади на специально оборудованном автомобиле провезли Знамя Победы. В то же время 200 знамен разгромленных немецких войск, в том числе личный штандарт Гитлера, были брошены к подножию Мавзолея.

В тот день по Красной площади прошло около 40 тысяч военнослужащих и проехало около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В торжественном шествии также принял участие сводный полк барабанщиков, оркестр из 1,4 тысячи музыкантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за коронавируса торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были отложены. 9 мая из окон своих дом россияне могли только посмотреть авиационную часть парада и праздничный салют. Также в этот день прошла акция «Бессмертный полк» в режиме онлайн.