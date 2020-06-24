Мы обязаны отстаивать честную правду о ВОВ — Путин

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Марина Неруцких
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Об этом президент страны заявил во время Парада Победы на Красной площади.

Мы обязаны отстаивать честную правду о ВОВ — Путин

Фото: РИА Новости / Владимир Гребнев

На проходящем в Москве Параде Победы президент России Владимир Путин еще раз напомнил всем присутствующим, что задача нашей страны — «беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

«Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это», — подчеркнул российский лидер.

В своей речи глава государства также отметил, что «нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза», и это мы тоже этого никогда не забудем.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эти минуты проходит в самом сердце России — в Москве на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты с МКС поздравили россиян с 75-летием Победы.

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