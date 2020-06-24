На проходящем в Москве Параде Победы президент России Владимир Путин еще раз напомнил всем присутствующим, что задача нашей страны — «беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне».

«Народ СССР заплатил за свободу Европы страшную цену, наш долг помнить это», — подчеркнул российский лидер.

В своей речи глава государства также отметил, что «нацистов сокрушил советский народ, миллионы людей самых разных национальностей из всех республик Советского Союза», и это мы тоже этого никогда не забудем.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в эти минуты проходит в самом сердце России — в Москве на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты с МКС поздравили россиян с 75-летием Победы.