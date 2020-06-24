Решетова приручает «железного коня» — видео
Модель решили обзавестись правами на управление чисто мужским транспортным средством.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова показала, как можно быть молодой мамой маленького сынишки и не отставать от жизни. 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати выложила в сторис Instagram видео своей подготовки к сдаче экзамена на права. Любопытно, что такая хрупкая и гламурная барышня выбрала для себя весьма брутальное средство передвижения — настоящий байк.
В ролике видно, как модель при полной амуниции рассекает на «железном коне» по площадке. За кадром звучит голос, который, видимо, принадлежит инструктору. Он дает модели советы, как правильно держать управление этим неженским видом транспорта.
Когда Решетова будет сдавать экзамен, она не уточнила. Но можно быть уверенными, что армия ее поклонников поддержит свою любимицу в этом необычном начинании.
Но не стоит забывать, что в последнее время Анастасия Решетова все-таки выступает в первую очередь в роли заботливой мамы маленького Ратмира. Недавно, как писал 5-tv.ru, модель показала трогательную сценку из жизни ее семьи: сын Тимати уснул, схватив кота за хвост.
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