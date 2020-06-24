Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Калининграде прошел по высшему разряду. Не помешал этому даже тот факт, что во время прохода по площади Победы курсанток Балтийского военно-морского института имени Ушакова на одной из них не оказалось туфли.

На видео 5-tv.ru можно разглядеть, как колонна чеканит шаг под марш военного оркестра. Среди учащихся вуза выделяется девушка, которая идет в ногу со всеми, будучи наполовину разутой. Примечательно, что ничем иным в этот момент она не выделяется на фоне товарищей. Идти в одной туфле, тем более под единый ритм, нелегко, но курсантка чеканит шаг и держит строй, стараясь не подвести своих однокашниц.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевые корабли Черноморского флота открыли парад Победы в Севастополе. Легендарный танк Т-34 возглавил парадную колонну боевой техники на земле, в воздух поднялись истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты.