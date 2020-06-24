В Дагестане сыновья депутата народного собрания устроили перестрелку

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Василий Заика
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Вооруженный конфликт произошел вечером 23 июня в центре Махачкалы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Instagram @golos_dagestan

Трое сыновей депутата народного собрания Республики Дагестан устроили конфликт с перестрелкой в Махачкале. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 23 июня на территории «Махачкалаводоканала» на улице Акушинского.

По версии следствия, подозреваемые устроили драку, в ходе которой один из них выхватил пистолет и выстрелил в 27-летнего сына бывшего главы дагестанского филиала Упрдор «Каспий». В результате полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

По факту произошедшего республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Предполагаемые злоумышленники объявлены в розыск. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла последняя вечеринка историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.

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