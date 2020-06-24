Пили коньяк и говорили о Наполеоне: как прошла последняя вечеринка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

Двое близких друзей историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки и любовницы Анастасии Ещенко, рассказали жуткие подробности последней вечеринки, которую устроил их приятель сразу после трагических событий.

В день убийства, 8 ноября 2019 года, двое мужчин пришли в гости к своему товарищу. Капитан первого ранга в отставке, доцент-историк Олег и военный моряк, капитан второго ранга Константин навестили Соколова вечером, пишет сайт KP.RU. Все время они распивали с хозяином коньяк и дискутировали о Наполеоне, любимой исторической личности Соколова. Все это время тело убитой студентки, по их словам, лежало в спальне, запертой на ключ.

По словам мужчин, ничего странного в тот вечер они не заметили, только выглядел их приятель неважно. Отсутствие Анастасии, которую они видели лишь раз год назад, он объяснил ее поездкой в Москву.

«Зашли, разделись, вешалок не было, женских вещей — тоже. Я заметил лишь, что у Соколова лицо морщинистое какое-то стало. Но вел он себя обычно. Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было. Соколов был абсолютно невозмутим», — вспоминает один из мужчин.

Когда гости собрались уходить, у хозяина осталось еще полбутылки спиртного. На выходе из дома мужчины обернулись и увидели два горящих окна в квартире Соколова. Им и в голову не могло прийти, что именно в этот момент он мог спокойно начать расчленять тело бывшей возлюбленной.

«Мы спустились вниз, подняли голову на темное здание и увидели, что в квартире Соколова горит два окна. Мы думали, он прибирается. А он… Что ему могло ударить в голову после нашего ухода, что он принялся расчленять тело, неизвестно. У меня до сих пор в голове это не умещается», — признался один из приятелей историка.

О страшном убийстве оба товарища Соколова узнали на следующий день, когда историка вытащили из реки Мойки, где он, по версии следствия, пытался утопить части тела Анастасии. Позже им пришлось дать показания по делу бывшего доцента СПбГУ.

Убийство Анастасии Ещенко произошло 8 ноября 2019 года. Как признался сам преподаватель на допросе, он выстрелил в аспирантку, расчленил ее тело, а после попытался скрыть следы преступления в реке Мойке. Частично останки расчлененного тела Ещенко были постепенно выловлены. Ранее 5-tv.ru приводил показания свидетеля о том, как были найдены отрубленные руки студентки в рюкзаке Соколова.