Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

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Василий Заика
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Телеведущая якобы давала критическую оценку протестам движения BLM в социальной сети.

Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Германский автоконцерн Audi объявил о прекращении сотрудничества с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за якобы расистских высказываний в социальной сети, сообщает ТАСС. Светская львица являлась в России амбассадором известного бренда.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сообщили представители концерна.

По некоторым данным, причиной немедленного расторжения договора с Ксенией Собчак стала ее критическая оценка протестов движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение — в переводе с английского языка — Прим.ред.). Отмечается, что Audi сотрудничал со знаменитостью порядка восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова.

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