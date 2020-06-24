Audi прекращает сотрудничество с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США

Германский автоконцерн Audi объявил о прекращении сотрудничества с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за якобы расистских высказываний в социальной сети, сообщает ТАСС. Светская львица являлась в России амбассадором известного бренда.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — сообщили представители концерна.

По некоторым данным, причиной немедленного расторжения договора с Ксенией Собчак стала ее критическая оценка протестов движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение — в переводе с английского языка — Прим.ред.). Отмечается, что Audi сотрудничал со знаменитостью порядка восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова.