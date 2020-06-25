Фотозащита не поможет. Чем опасно чрезмерное увлечение загаром?

Лето — время для отдыха и загара. Но нередко истосковавшиеся по солнцу пляжники так стремятся наверстать упущенное, что забывают о мерах предосторожности. Чем чревато слишком интенсивное пребывание под лучами Ярила, какие опасности в себе таят солнечные ожоги, и что такое аллергия на Гелиос, 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Чтобы не сгореть в первый же день отдыха и не испортить себе отпуск, она посоветовала привыкать к ультрафиолету постепенно. Даже высокий уровень PH-защиты не спасет от неприятных и опасных последствий, если сразу расположиться на пляже на весь день, утверждает специалист.

«Нельзя сразу насытить кожу солнцем даже с очень хорошей фотозащитой. Начинайте привыкать постепенно, особенно это касается тех, кто приехал с севера страны, средней полосы России сразу в активное солнце. Я рекомендую начинать с двух часов нахождения на солнце с фотозащитой, и начинать нужно в тени. Прислушивайтесь к своей коже. Важно не допустить эритемной дозы — той, когда кожа начинает краснеть», — подчеркнула врач-дерматолог.

Единого оптимального времени для всех, кто мечтает о ровном и красивом загаре, нет. По словам специалиста, многое зависит от типа кожи. Но особенно осторожными следует быть тем, кому свойственна аристократическая бледность. Последствия даже простого покраснения могут быть очень опасны.

«Покраснение может говорить о солнечном ожоге, который означает, что у вас пошло свободное окисление кожи, а это, как я уже говорила, ведет к преждевременному старению и раку кожи», — предупредила Галлямова.

Есть и те, кому вообще противопоказано загорать и оставаться под прямыми солнечными лучами. О том, что у человека есть аллергия на солнце, он может узнать совершенно внезапно, поэтому стоит внимательно осматривать себя после каждого сеанса солнечных ванн.

«Аллергия на солнце — более серьезная проблема, чем обычная пищевая аллергия. Поскольку последствия солнечного дерматита могут быть очень тяжелыми, и он может перерасти из острого состояния в хроническое заболевание. Проявления — зуд, жжение, покраснение, иногда образование волдырей. Если вы впервые заметили такие проявления, первым делом надо уйти в помещение. Можно использовать Пантенол, но если явление не проходит в течение суток, это повод обратиться к врачу», — резюмировала врач-дерматолог.

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