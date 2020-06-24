Как получить красивый загар? Советует врач-дерматолог

Летом россияне проводят много времени на свежем воздухе и загорают на солнце. Иногда, пролежав несколько часов на пляжном шезлонге, вместо красивого и ровного загара мы получаем солнечные ожоги. Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала специально для 5-tv.ru, как подготовить свою кожу к загару и ухаживать за ней после времени на солнце.

Следите за питанием

Прежде чем отправиться на море или начать загорать, начните следить за своим питанием. Известно, что наша кожа отражает на себе все, что мы едим. Чтобы подготовить ее к обильному солнечному воздействию, за месяц до этого включите в свой рацион продукты, содержащие аминокислоты и полезные жиры. Они увлажнят кожу и помогут избежать сильных ожогов на солнце.

Начните употреблять оливковое или льняное масло. Покупайте авокадо — фрукт обладает большим количеством полезных жирных кислот. Также не забывайте про красную рыбу или Омега-3. В качестве натуральных антиоксидантов, которые предохраняют кожу от старения, важно начать пить зеленые смузи, витамины С и Е. Юлия Галлямова не стала отрицать, что ежедневное употребление моркови поможет добиться красивого цвета загара: этот овощ содержит много бета-каротина.

Увлажняйте кожу

Увлаженная кожа — отличный проводник для ровного загара. Как уже было сказано выше, кожа будет увлажняться с помощью продуктов питания. Но важно обогащать ее влагой не только на подготовительном этапе, но и во время получения загара.

Наносите увлажняющий крем или масло после того, как вы вернулись с пляжа и приняли душ. Морская вода и прямые солнечные лучи сушат кожу. После таких полезных, но и одновременно губительных процедур, она нуждается в увлажнении и водно-липидном слое.

Используйте солнцезащитный крем

Солнцезащитные средства должны использовать люди почти со всеми фототипами кожи, заметила врач-дерматолог. Даже при наличии легкого загара нужно обязательно наносить крем за 15 — 20 минут до выхода на солнце. Также обновляйте защиту всякий раз, когда вы выходите из воды.

Начать стоит с самой сильной степени защиты SPF 50, а после того, как вы покрылись ровным загаром, перейдите на более легкую защиту или используйте масла для загара, которые имеют фотозащиту.

Следуя всем советам врача-дерматолога, вы не только не сгорите, но и сможете похвастать отличным загаром!

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