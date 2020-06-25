Устойчивая летняя погода выманила на улицы людей, всю весну вынужденных соблюдать режим самоизоляции. Теперь, когда гулять можно свободно, горожане с удовольствием греются на солнцепеке и наслаждаются лучами ласкового светила. Однако в погоне за отдыхом нельзя забывать о защите своих глаз, предупредила в беседе с 5-tv.ru врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Она подробно рассказала, как правильно выбрать солнцезащитные очки, чтобы не испортить зрение.

«В очковой линзе обязательно должна быть ультрафиолетовая защита. Выглядит она как маркировка. Поэтому, если такой маркировки нет, то есть шанс, что вы купите очки, которые не будут защищать. Ультрафиолетовая защита не является идентичной затемнению линзы, как многим кажется», — развеяла миф медик.

Более того, по ее словам, затемнение на очках без ультрафиолетовой защиты может пагубно воздействовать на глаз. Зрачки под влиянием таких стекол будут расширяться и сужаться, что не пойдет на пользу зрению. Отдельно стоит уделить внимание тому, где вы собираетесь носить модный и полезный аксессуар: одно дело гулять по городу, совсем другое — высоко в горах.

«Прежде всего, мы покупаем очки с целью защиты от ультрафиолетовых лучей, которые повреждающе действуют на нашу сетчатку, зрительный нерв, хрусталик и роговицу. В городской среде — один тип защиты, в горах — другой, на море — третий. Длина волны, которую отсекает очковая линза, должна соответствовать тому месту, где вы находитесь», — подчеркнула Шилова.

Масса вопросов, связанных с необходимостью защиты от солнца, возникает у тех, кто носит обычные очки для зрения или контактные линзы. Врач уточнила, что последней категории солнцезащитные очки необходимы, в то время как обладателям «вторых глаз» остается выбор.

«Контактные линзы не защищают глаз от ультрафиолета. Если говорить о пользователях медицинской оптики, надо сказать, что наш глаз имеет уже естественные защитные структуры в виде зрачка, который сужается при ярком световом потоке. Поэтому пользоваться обычной медицинской оптикой и не пользоваться солнцезащитными очками, если вы чувствуете себя комфортно, можно. Кроме того, надо знать, что стеклянная линза полностью отсекает солнечные лучи, а вот полимерная не отсекает. Поэтому на нее наносится специальное покрытие», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, сейчас есть оптимальный вариант для тех, у кого зрение не в норме: фотохромные линзы, которые меняют степень затемненности в зависимости от освещения места, где находится человек. И, наконец, офтальмолог призвала всех не покупать очки от солнца в подземных переходах и других точках, не специализирующихся на оптике.

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