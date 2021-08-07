Мечта женщин: Идеальные мужчины из советского кино

Сегодня кумиры девочек и женщин — красавцы-миллионеры и другие современные представители прекрасных принцев. А вот в советских фильмах настоящими мужчинами были надежные и самоотверженные рабочие, офицеры и космонавты. Они готовы были всегда прийти на помощь. Какие персонажи прослыли идеальными, и повлияли ли ярлыки на актеров-исполнителей?

Илья Ковригин (Николай Рыбников) — «Девчата»

Кадр из фильма «Девчата»

Передовик производства, красавец, с чувством юмора — таким был идеальный товарищ для комсомолок-целинниц в начале 60-х. Для роли в фильме «Девчата», актер Николай Рыбников похудел на 20 килограммов! Илья Ковригин получился «живым»: он и обижается, и ревнует, и устраивает скандалы. Страстная натура — мечта советской женщины. А для простушки Тоси Кислицыной — это вообще лучшая партия.

Алексей Трофимов (Георгий Юматов) — «Офицеры»

Кадр из фильма «Офицеры»

Актер Георгий Юматов сыграл много ролей, но идеал для женщин многих поколений — его персонаж Алексей Трофимов из фильма «Офицеры». Действие картины захватывает больше сорока лет: от Гражданской войны в начале 1920-х до новой истории в конце 1960-х. Зрители увидели бурную молодость Алексея Трофимова, его зрелость и почетную старость. Персонаж Юматова все время был верен жене Любе: признайте, он — замечательный муж. Алексей Трофимов — идеал офицера, семьянина и честного человека. Не мужчина, а мечта! Еще и красные шаровары есть…

Алексей Корсак (Дмитрий Харатьян) — «Гардемарины, вперед!»

Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»

Алексей Корсак в «Гардемаринах» запомнился зрительницам как молодой человек, упорно добивающийся желаемого трудом. Алеша родился в небогатой семье, прилежно учился в Навигацией школе и даже вызывал раздражение штык-юнкера Котова за старания в обучении. В фильмах герой Дмитрия Харатьяна получился искренним и отзывчивым, но вместе с тем — отважным и мечтающим о вечной любви с Софьей Зотовой. Благодаря роли Алешки Дмитрий Харатьян стал известным и покорил сердца многих женщин, а вот озвучил героя ранее отказавшийся от роли Олег Меньшиков.

Матвей Морозов (Вячеслав Тихонов) — «Дело было в Пенькове»

Кадр из фильма «Дело было в Пенькове»

В начале фильма тракторист Матвей Морозов был настоящим «плохим парнем». Как говорил персонаж Вячеслава Тихонова: «Девчат много, мне все равно за какую держаться». Но со временем Матвей Морозов стал меняться. Несмотря на то, что он женатым влюбился в другую женщину, Матвей не изменил, не разрушил семью, да и вообще вел себя более чем достойно для такой ситуации. В конце концов, после «наказания совестью» он возвращается в семью — к законной жене Ларисе и их общему сыну.

Павел Зубов (Александр Михайлов) — «Мужики!..»

Кадр из фильма «Мужики!..»

В начале фильма Павел Зубов предстает как персонаж с несчастливой судьбой — узнав об измене невесты Насти, он не вернулся домой после армии, а уехал работать в заполярный городок Никель. Спустя 12 лет Зубов приехал на родину и узнал, что на самом деле ребенок Насти от него, а мать Павла ошиблась. Так Зубов обрел родную дочь. Но вот пока Зубова не было, Настя родила еще одного мальчика от другого и взяла брошенного ребенка из роддома. Отец мальчика спился, так что дети отправятся в детдом. Павел, как настоящий мужчина, не смог бросить детей и забрал всех троих в Никель. Благородство героя, готовность принять и воспитывать чужих детей так понравились зрителям, что Александр Михайлов стал народным любимцем, а фильм — лучшим в 1982 году по опросу журнала «Советский экран».

Артур Грей (Василий Лановой) — «Алые паруса»

Кадр из фильма «Алые паруса»

Василий Лановой исполнил роль доблестного капитана Артура Грея в сказке о дочери рыбака Ассоль. Герой Ланового отличается проницательным взглядом, волевым подбородком и олицетворяет собой надежность. Сильный и статный, Грей приплыл на корабле к суженой, в которую был влюблен. Василия Ланового утвердили на роль благодаря романтическим ролям в театре, действительно, лучшего капитана для Ассоль — не найти!