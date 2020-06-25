Видео награждения калининградской «Золушки» после Парада Победы

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил курсантку Ксению Кальчинскую, потерявшую туфельку на Параде Победы в Калининграде. Несмотря на то, что девушка осталась без обуви, она продолжила маршировать и не сбила строй. Носатов отметил ее выдержку и мужество в ходе торжественного шествия.

«Прапорщик Кальчинская шла в парадном строю и за 20 метров до подхода к трибуне потеряла туфельку. Однако шаг не сбила, продолжила движение. <…> Она проявила стойкость, выдержку, мужество. Просто молодец! <…> Я награждаю прапорщика Кальчинскую за стойкость, выдержку, самообладание и мужество, проявленное в честь проведения Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кальчинская прославилась на всю Россию как «Золушка». Представители штаба Балтийского флота РФ разыскивали ее, чтобы наградить. Позже героиню нашли. Сослуживица вернула ей потерянную туфельку.