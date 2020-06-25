Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

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Карина Бернтгольц
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Ксения Кальчинская из рук командующего Балтфлотом получила грамоту «за стойкость, выдержку и самообладание».

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Голенков; 5-tv.ru

Курсантку Балтийского военно-морского института, потерявшую туфельку на Параде Победы в Калининграде нашли и наградили за выдержку. Во время марша с ноги девушки слетела обувь. Однако она сделала вид, будто даже не заметила этого, и продолжила идти босиком, не нарушая строй. Позже выяснилось, что «Золушку», прославившуюся на всю Россию, зовут Ксения Кальчинская. Из рук командующего Балтийским флотом Александра Носатова она получила грамоту «за стойкость, выдержку и самообладание».

Издание KP.RU нашло героиню и пообщалось с ней.

«Я, конечно, немного перепугалась, когда осталась без туфельки, но быстро собралась, так как понимала, что не могу подвести „коробку“. Понимала, сколько людей смотрят этот парад. И прошла до конца так, как это было на тренировках. А обувь потеряла потому, что на ногу мне наступил сзади идущий на развороте. Это часто бывает. Типичная ситуация на прогонах, во время репетиции. Это нормально», — поделилась своей историей Ксения.

Позже сослуживица курсантки, которая наступила ей на ногу, нашла потерянную туфельку и вернула владелице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представители штаба Балтийского флота РФ разыскивали контакты «Золушки» — участницы Парада Победы в Калининграде, которая потеряла туфельку и продолжила чеканить шаг, не нарушая строй.

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