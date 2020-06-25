Задержание Петра Верзилова после потасовки у ОВД в Москве попало на видео
Активист арт-группы «Война» громко бранился у станции метро «Красносельская».
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Фото, видео: Instagram @petyaverzilov; 5-tv.ru
Как следует из материалов дела, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов нецензурно выражался, находясь у входа на станцию «Красносельская», которая расположена в 500 метрах от ОВД «Красносельский». Молодого человека арестовали на 15 суток.
На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как правоохранители задерживают участников потасовки. Силовики осмотрели личные вещи Верзилова, а затем посадили его в служебный автомобиль. Второй участник перебранки ехал в другой машине.
Ранее появилась информация, что активиста арт-группы «Война» допросили в качестве свидетеля по статье 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). Он воспользовался 51 статьей Конституции и отказался от дачи показаний.
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