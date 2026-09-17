Metro: математический код Великой пирамиды может раскрыть тысячелетний секрет

Размеры Великой пирамиды в Гизе могут содержать числовые закономерности, связанные с календарями и астрономическими циклами. Об этом сообщило Metro.

Независимый исследователь Сефи Леви заявил, что параметры сооружения, включая высоту, основание, наклон сторон и форму пирамиды, могут указывать на древнюю систему знаний, которую строители хотели сохранить.

По версии исследователя, предполагаемый «код» не нанесен на стены пирамиды, а скрыт в ее архитектурных пропорциях. Леви утверждает, что при расчетах размеров сооружения с использованием дробей, которые применяли древние египтяне, получаются числа, близкие к различным природным циклам.

В частности, один из расчетов дал результат 27,5, который, по мнению исследователя, близок к 27,55 дня — периоду, за который Луна достигает ближайшей к Земле точки.

Другое число — 70 — он связывает с периодом между гелиакическим восходом и заходом Сириуса, когда звезда была скрыта солнечным светом.

Леви также заявил, что некоторые другие вычисления совпадают с циклами Венеры и Юпитера, а пропорции пирамиды близки к значениям числа пи и золотого сечения.

Кроме математической версии, Леви предложил более широкое объяснение назначения пирамид. Он связал их с древнеегипетской гелиопольской теорией сотворения мира. Согласно ей, из первозданного океана Нун появился священный холм Бенбен, с которым связано происхождение бога-творца Атума.

Исследователь считает, что пирамиды могли символически повторять образ этого холма. Также он предположил, что их строительство могло быть связано с памятью о месте проживания древних предков египтян, которое он связывает с районом «Глаза Сахары» в Мавритании.

При этом теория Леви является одной из версий происхождения и назначения Великой пирамиды.

Ранее ученые также предлагали различные объяснения того, каким образом древние египтяне могли возвести сооружение без использования современной техники.

В одной из недавних научных работ предполагалось, что при строительстве пирамиды Хеопса могли использовать систему спиральных пандусов, встроенных в структуру сооружения и скрывавшихся по мере возведения новых уровней.

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