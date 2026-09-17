Полное разрушение легких? Раскрыта правда о состоянии Николая Ефремова

Актер Николай Ефремов не сталкивался с полным разрушением легких

Пресс-секретарь театра Никиты Михалкова «Мастерская „12“» Дарья Бурлакова опровергла сообщения о якобы практически полном разрушении легких у 35-летнего актера Николая Ефремова, сына заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова и народной артистки РФ Евгении Добровольской. Об этом она рассказала StarHit..

Ранее появилась информация, что причиной тяжелого состояния артиста могло стать чрезмерное курение. Утверждалось, что Ефремов якобы выкуривает по несколько пачек сигарет в день и страдает бронхиальной астмой в крайне тяжелой форме.

«Бред все это! У парня астма, которая в период аллергии обостряется, не нужно придумывать гадости! Ни разу не видела его с сигаретой», — заявила Бурлакова.

Источник издания также рассказал, что накануне Николай присутствовал на сборе труппы театра Никиты Михалкова «Мастерская „12“». По словам собеседника издания, актер сидел рядом с отцом и актером Сергеем Гармашем и выглядел свежо.

Несколько лет назад Николай Ефремов получил серьезные травмы после падения из окна третьего этажа. СМИ тогда сообщали, что в правой лобной доле головного мозга на месте ушиба образовалось уплотнение и начала скапливаться жидкость. Актеру провели трепанацию и установили проточно-промывную систему.

В момент происшествия Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы летом 2020 года. Весной прошлого года артист вышел на свободу условно-досрочно.

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