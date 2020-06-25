Поликлиники Петербурга перешли на работу в обычном графике

Российские регионы продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. К привычной жизни постепенно возвращаются жители Московской области. Сегодня там возобновляют работу торговые центры, музеи и зоопарки. Билеты можно приобрести онлайн, чтобы избежать скопления людей у касс.

В Петербурге к обычному графику возвращаются поликлиники. С этого дня доступны плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация. К работе готовятся также кафе и рестораны. Сегодня начинается прием заявлений на открытие летних веранд.

А в Астраханской области пообедать на свежем воздухе уже можно. Предприятиям общепита разрешили выставить столики на улице, но при соблюдении безопасной дистанции. Возобновляют работу в регионе также фитнесс-центры, спортивные залы и бассейны.