Поликлиники Петербурга перешли на работу в обычном графике
В регионах России продолжают снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.
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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Российские регионы продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. К привычной жизни постепенно возвращаются жители Московской области. Сегодня там возобновляют работу торговые центры, музеи и зоопарки. Билеты можно приобрести онлайн, чтобы избежать скопления людей у касс.
В Петербурге к обычному графику возвращаются поликлиники. С этого дня доступны плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация. К работе готовятся также кафе и рестораны. Сегодня начинается прием заявлений на открытие летних веранд.
А в Астраханской области пообедать на свежем воздухе уже можно. Предприятиям общепита разрешили выставить столики на улице, но при соблюдении безопасной дистанции. Возобновляют работу в регионе также фитнесс-центры, спортивные залы и бассейны.
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