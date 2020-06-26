Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии

Посылка стала причиной массовой паники в одном из почтовых отделений в Баварии. От коробки исходил резкий неприятный запах. Сотрудники обратились за помощью к медикам, шесть человек даже пришлось госпитализировать. На место ЧП срочно прибыли сотрудники полиции, саперы и пожарные.

Когда посылку вскрыли, выяснилось, что причиной стал дуриан — фрукт из Таиланда с очень специфичным запахом. Из-за этого во многих странах его плоды запрещено провозить в общественном транспорте и отправлять по почте. Однако в Германии таких ограничений нет. Посылку в итоге доставили адресату, извинившись за вскрытую упаковку.