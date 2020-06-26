Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии

Эфирная новость 28

Сотрудники почты вызвали полицию, медиков, саперов и пожарных после обнаружения посылки с резким неприятным запахом.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / pmd; 5-tv.ru

Посылка стала причиной массовой паники в одном из почтовых отделений в Баварии. От коробки исходил резкий неприятный запах. Сотрудники обратились за помощью к медикам, шесть человек даже пришлось госпитализировать. На место ЧП срочно прибыли сотрудники полиции, саперы и пожарные.

Когда посылку вскрыли, выяснилось, что причиной стал дуриан — фрукт из Таиланда с очень специфичным запахом. Из-за этого во многих странах его плоды запрещено провозить в общественном транспорте и отправлять по почте. Однако в Германии таких ограничений нет. Посылку в итоге доставили адресату, извинившись за вскрытую упаковку.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Российский Су-30 вылетал для «перехвата» самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:44
Муцениеце призналась сыну после развода, что все еще любит Прилучного
21:29
ВКонтакте представила список участников «Основного выпускного»
21:15
«Хочу, чтобы меня съели грибы»: дочь Ефремова шокировала разговорами о загробной жизни
21:02
Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии
20:53
«Пам-пам-парарам! Сережа молодец»: Тарзан станцевал, но не стриптиз

Сейчас читают

Главное, пережить год Паука: Какая опасность грозит браку Богомолова и Собчак?
Вместе до конца: Три самых идеальных пары по знаку зодиака
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок