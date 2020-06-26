Тайский дуриан стал причиной эвакуации почтового отделения в Германии
Сотрудники почты вызвали полицию, медиков, саперов и пожарных после обнаружения посылки с резким неприятным запахом.
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Посылка стала причиной массовой паники в одном из почтовых отделений в Баварии. От коробки исходил резкий неприятный запах. Сотрудники обратились за помощью к медикам, шесть человек даже пришлось госпитализировать. На место ЧП срочно прибыли сотрудники полиции, саперы и пожарные.
Когда посылку вскрыли, выяснилось, что причиной стал дуриан — фрукт из Таиланда с очень специфичным запахом. Из-за этого во многих странах его плоды запрещено провозить в общественном транспорте и отправлять по почте. Однако в Германии таких ограничений нет. Посылку в итоге доставили адресату, извинившись за вскрытую упаковку.
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