Том Круз виртуозно посадил вертолет на старой военной базе в Лондоне

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Светлана Александрова
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Актер готовится к возобновлению съемок седьмой части киноэпопеи «Миссия невыполнима».

Том Круз виртуозно посадил вертолет на старой военной базе в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Том Круз виртуозно посадил вертолет в Лондоне, где готовится к возобновлению съемок седьмой части киноэпопеи «Миссия невыполнима». Как пишет Daily Mail, исполнитель роли суперагента Итана Ханта приземлился на старой военной базе. 57-летний актер был в черной маске, в больших наушниках и традиционных для авиатора очках.

 
 
 
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Tom Cruise Spotted In London June 23, 2020 #Tomcruise #Missionimpossible #Missionimpossible7

Публикация от  Tom Cruise (@tomcruiseconfidential)

Как отмечает издание, на вертолетной площадке Круз был замечен вскоре после того, как стало известно, что звезда ищет новый дом недалеко от усадьбы Сент-Хилл, где он находился во время пандемии. Актер был в Великобритании, когда съемки фильма «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в начале этого года из-за коронавируса, и, как полагают, больше не считает Лос-Анджелес своим домом после продажи своей недвижимости в Беверли-Хиллз в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Том Круз собирается отправиться на МКС (Международную космическую станцию) для съемок нового фильма. В проекте, который находится пока на начальной стадии разработки, участвует также компания SpaceX Илона Маска.

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