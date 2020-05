Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме

Голливудский актер Том Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил директор космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

«НАСА радо сотрудничать с Томом Крузом для работы над фильмом на борту МКС! Мы нуждаемся в популярном медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых и воплотить в реальность амбициозные планы НАСА», — написал Брайденстайн в Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv