Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме

Голливудский актер Том Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил директор космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

«НАСА радо сотрудничать с Томом Крузом для работы над фильмом на борту МКС! Мы нуждаемся в популярном медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых и воплотить в реальность амбициозные планы НАСА», — написал Брайденстайн в Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

О самом фильме известно очень мало. Deadline со ссылкой на источники пишет, что это не новая часть «Миссии невыполнима». Издание подчеркивает, что художественное кино никогда прежде не снимали в космосе. Ранее для подобных сцен использовалась преимущественно компьютерная графика.

По данным издания, проект находится на ранних стадиях разработки. Судя по всему, у него пока даже нет производственной студии. Кроме НАСА, в проекте также участвует частная космическая компания SpaceX Илона Маска.

Том Круз не в первый раз идет на риск ради съемок. Работая над различными частями «Миссии невыполнима», актер ломал ногу, падал с находящегося в воздухе вертолета и висел на корпусе самолета в момент взлета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Том Круз попал в карантин из-за коронавируса. В этот момент вместе со съемочной группой «Миссии невыполнима» он находился в Италии.