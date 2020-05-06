В НАСА рассчитывают, что кино с голливудским актером вдохновит молодежь становиться инженерами и учеными.

Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме

Фото: Zuma\TASS

Голливудский актер Том Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил директор космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

«НАСА радо сотрудничать с Томом Крузом для работы над фильмом на борту МКС! Мы нуждаемся в популярном медиа, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых и воплотить в реальность амбициозные планы НАСА», — написал Брайденстайн в Twitter.

О самом фильме известно очень мало. Deadline со ссылкой на источники пишет, что это не новая часть «Миссии невыполнима». Издание подчеркивает, что художественное кино никогда прежде не снимали в космосе. Ранее для подобных сцен использовалась преимущественно компьютерная графика.

По данным издания, проект находится на ранних стадиях разработки. Судя по всему, у него пока даже нет производственной студии. Кроме НАСА, в проекте также участвует частная космическая компания SpaceX Илона Маска.

Том Круз не в первый раз идет на риск ради съемок. Работая над различными частями «Миссии невыполнима», актер ломал ногу, падал с находящегося в воздухе вертолета и висел на корпусе самолета в момент взлета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Том Круз попал в карантин из-за коронавируса. В этот момент вместе со съемочной группой «Миссии невыполнима» он находился в Италии.

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