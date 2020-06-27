Многие звезды российского шоу-бизнеса сейчас отдыхают в Сочи и других курортах Черноморского побережья. Анфиса Чехова не стала исключением! Она проводит время не только на море и в других живописных местах города, но также решила посетить животноводческую ферму. Недавно в это место съездила и Ксения Бородина со своей семьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 27 Июн 2020 в 1:06 PDT

Больше всего Чеховой понравились козлы. Она даже устроили с ними милую фотосессию и поделилась фотографиями в своем Instagram. Подписчикам телеведущей фото с животными пришлись по душе и они засыпали Анфису комплиментами.

«Анфиса, за вашим отдыхом можно наблюдать вечно!» — поделилась своим восхищением девушка в комментариях.

«Смелая вы девушка! На такую фотосессию никто не решался» — подметили смелость Анфисы Чеховой.

«Милые козлики. Анфиса, как всегда, восхитительно нежна и прекрасна» — оставила комплимент подписчица.

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