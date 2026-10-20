«Проблемы у жены»: почему Чехова и Златопольский заключили брачный контракт

Златопольский объяснил заключение брачного договора с Анфисой Чеховой

Медиаменеджер и продюсер Александр Златопольский, супруг телеведущей Анфисы Чеховой, сообщил, что брачный договор был подписан для обеспечения безопасности. Об этом он рассказал 5-tv.ru на церемонии вручения премии журнала FB «Люди года — 2026».

По его словам, решение о заключении документа было совместным.

«Он стандартный достаточно такой. Они все разные, но ничего такого суперэксклюзивного там нет. Все взаимно. Мы совместно обсудили, что есть смысл», — приводит его слова телеканал.

Продюсер пояснил мотивы более подробно.

«Все равнозначно у нас, все в порядке. Есть примеры из жизни, когда что-то случается с супругом, и потом какие-то проблемы будут у жены. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер», — добавил Златопольский.

Он также напомнил, что получал юридическое образование. По его мнению, в наши дни брачный договор стоит заключить каждой паре.

В феврале 2026 года Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Это произошло после долгих лет «бракофобии», которую звезда приписывала себе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Анфиса Чехова проинформировала подписчиков в своем блоге в соцсети о подписании брачного договора с супругом — продюсером Александром Златопольским. В публикации она разместила видео, запечатлевшее оформление документов в нотариальной конторе. Телеведущая объяснила, что они пришли к нотариусу именно для заключения брачного договора, и заявила, что его следует заключать в каждой семье, поскольку всякое может случиться.

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