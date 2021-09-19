Эксперт по коммуникациям объяснила, как определить нравитесь ли вы партнеру

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 427

Выдать настоящие чувства человека могут различные мелочи, которые очень легко разглядеть.

Фото, видео: www.globallookpress.com / TOMMY SEITER; 5-tv.ru

«Как определить, что вы нравитесь человеку?» — этот вопрос ежедневно задают себе миллионы людей. Но ответ на него найти не так-то просто. Виной всему — огромный спектр человеческих эмоций и отличительных особенностей поведения, за которыми очень просто скрыть истинные намерения или чувства.

С просьбой прояснить ситуацию и дать ценный совет сомневающимся 5-tv.ru обратился к эксперту в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлане Пешеньковой.

«Сразу скажу, что наша задача в данном случае — анализировать поведение человека в динамике. То есть мы не можем сделать вывод только по одному движению. Поэтому я предлагаю воспользоваться некой формулой для наблюдения, которая называется „стимул — обработка — реакция“», — отметила собеседница 5-tv.ru.

Светлана пояснила, что этот метод расшифровки поведения партнера основан на том, чтобы начать наблюдать за человеком задолго до того, как вы лично появились перед ним. Так, первая реакция друга, коллеги или незнакомца на вас, как на раздражитель или «стимул», и покажет истинное отношение.

В частности, если вы попали в зону видимости человека, и он сразу начинает улыбаться, немного смущаться или стесняться, то будьте уверены — вы точно ему приятны.

«Представьте состояние детской влюбленности: когда вы видите то, что вам нравится, вы не можете сдержать положительных эмоций. Как это будет проявляться у конкретного человека? Нужно смотреть, исходя из особенностей его поведения», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой фасон женского нижнего белья больше всего возбуждает мужчину.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
72.56
0.13 85.46
0.10
Астролог рассказала, как привлечь любовь в ночь волшебного полнолуния

Последние новости

13:44
ЦИК: Явка на выборах в Госдуму РФ составила 35,69 процента
13:33
Дерматолог объяснила, как типы питания связаны с кожными болезнями
13:26
На Камчатке и Чукотке приступили к подсчету голосов на выборах в Госдуму РФ
13:06
Давид Манукян купил коляску за 75 тысяч рублей для девушки с ДЦП
12:44
Эксперт по коммуникациям объяснила, как определить нравитесь ли вы партнеру
12:40
Журналист Каграманов разоблачил историю с болезнью Макеевой

Сейчас читают

Самые действенные ритуалы: как привлечь деньги в полнолуние 21 сентября
Фанаты вычислили вероятного отца двухлетней дочери Наташи Королевой
Столкновение, день болезни и феерический успех: Китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
Врач-кардиолог из США порекомендовал забыть помидоры, как страшный сон

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака