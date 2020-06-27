«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче

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Алиса Старжевская
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Актриса затеяла ремонт в загородном доме.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова поделилась «уютным» семейным фото с участием всех четырех детей и мамы. Артистка приняла участие в съемках программы Первого канала, в рамках которой ведущая Наталья Барбье и специалисты по дизайну помогли актрисе оборудовать открытую террасу с летней кухней на ее подмосковной даче.

В обустройстве дома участвовали все — и сыновья Климовой Матвей и Корней, и дочки Лиза и Белла. Результатом звезда осталась довольна и не преминула сделать памятное фото со всеми домочадцами. На снимке Климова появилась в эффектном бежевом платье в пол, взяв на колени маленькую Беллу. Малышка, несмотря на юный возраст, не отстает от своей стильной мамы и тоже хвастается нарядами. На этот раз она предстала в голубом платье с рюшами.

Instagram @klimovagram

На своей странице в Instagram Климова выразила благодарность передаче за ремонт загородного дома от всей «мафии», назвав так свою дружную семью. Подписчики также восхитились большой семьей актрисы и отметили, что с детьми Климовой повезло.

«Такие все красивые»;

«Семейная мафия»;

«Прекрасная семья и чудесные, воспитанные детки!»;

«Удачное фото. Красивая семья у вас», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марина Александрова поделилась фотографиями из Крыма.

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