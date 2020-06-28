«Это надо было сделать еще пять-десять лет назад» — Леонид Рошаль проголосовал по поправкам в Конституцию
По словам известного детского хирурга, если бы голосование состоялось пять-десять лет назад, отечественное здравоохранение находилось бы сейчас на совсем другом уровне.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Известный детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он пришел в воскресенье на один из столичных избирательных участков. Опустив свой бюллетень в урну, знаменитый врач отметил, что если бы предлагаемые сегодня поправки были внесены в Основной закон пять или десять лет назад, здравоохранение страны находилось бы сейчас совсем на другом уровне.
«Мы сделали вертикаль публичной власти в здравоохранении, но вертикаль — это мало. Надо насытить ее содержанием. И основная идея заключается в том, чтобы, независимо от того, где человек живет в России, в маленьком или большом городе — везде, на севере и юге, востоке и западе, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь. Вот такого четкого в Конституции не было. И, наверное, поэтому где-то при опросе 85% россиян поддерживают именно эти наши поправки», — сказал Леонид Рошаль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Центризбиркома на 28 июня, в голосовании в голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие уже 30 миллионов граждан, таким образом явка составила около 28,5%.
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