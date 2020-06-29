Как будут осуществляться детские выплаты в 10 тысяч рублей — разъясняет Минтруд

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Карина Бернтгольц
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Перевод новых пособий на каждого ребенка в возрасте до 16 лет начнется с 1 июля.

Как будут осуществляться детские выплаты в 10 тысяч рублей — разъясняет Минтруд

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

В Министерстве труда РФ разъяснили алгоритм начисления в июле единовременных выплат в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет. Накануне указ о назначении соответствующих пособий, подписал президент РФ Владимир Путин. Как отмечается на сайте ведомства, денежные средства семьям с детьми будут переводиться по тому же порядку, что и в прошлом месяце. Подавать новое заявление не потребуется, так решение о назначении выплат будет выносится на основе данных, которые уже есть в распоряжении Пенсионного фонда России, пишет ФАН.

«Был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей», — подчеркнули в Минтруде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по десять тысяч семьям с детьми. Соответствующее указание было дано президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к гражданам 23 июня.

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