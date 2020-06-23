Россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет — Путин
Президент РФ отметил, что данная мера поддержки коснется 28 миллионов российских детей.
Фото: Известия / Артем Коротаев
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил, что семьи получат в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
«Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по десять тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — заявил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что новая выплата будет автоматически произведена тем, кто подавал заявления на июньскую. По словам российского лидера, данная мера поддержки коснется 28 миллионов российских детей.
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