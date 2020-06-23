Россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет — Путин

|
Василий Заика
Срочная новость 68

Президент РФ отметил, что данная мера поддержки коснется 28 миллионов российских детей.

Россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет — Путин

Фото: Известия / Артем Коротаев

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам заявил, что семьи получат в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

«Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по десять тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что новая выплата будет автоматически произведена тем, кто подавал заявления на июньскую. По словам российского лидера, данная мера поддержки коснется 28 миллионов российских детей.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
68.84
-0.64 77.68
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
Путин предложил расширить условия льготной ипотеки в РФ
17:46
Рынок труда России должен быть восстановлен уже в 2021 году
17:43
С 1 июля на территории всей страны появится режим самозанятых — Путин
17:40
Россия не допустила резкого падения курса рубля — Путин
17:38
Еще 100 миллиардов рублей выделят на поддержку проблемных предприятий и льготное кредитование
17:37
Россияне в июле получат еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет — Путин

Сейчас читают

«Не уберегли доченьку»: Отец блогера Насти Тропи нашел виновного в ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок