Когда Европа откроет границы и можно ли ездить через Белоруссию
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности для россиян загранпоездок на фоне неуклонного снижения числа выявленных случаев коронавируса в нашей стране.
Фото: www.globallookpress.com © Leonid Faerberg
Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что не знает, когда для российских туристов откроются границы. Хотя страна возвращается к нормальной жизни и общее число выявленных случаев коронавируса неуклонно падает, авиасообщение с другими государствами по-прежнему приостановлено. И у министра иностранных дел РФ нет информации о том, когда запрет будет снят.
При этом Лавров в курсе, что многие россияне уже сейчас летают заграницу — через Белоруссию. Государство не может им этого запретить, но министр призвал к осторожности и здравому смыслу.
Глава МИД РФ отметил, что его ведомство постепенно входит в стандартный рабочий ритм после череды глобальных переговоров с помощью видеоконференций. Сергей Лавров за две недели принял двоих коллег из Ирана и Венесуэлы, а также впервые за три месяца вылетел из России — в Сербию и Белоруссию.
Ранее автоэксперт рассказал 5-tv.ru о том, как подготовить автомобиль к путешествию.
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?