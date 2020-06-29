Когда Европа откроет границы и можно ли ездить через Белоруссию

Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что не знает, когда для российских туристов откроются границы. Хотя страна возвращается к нормальной жизни и общее число выявленных случаев коронавируса неуклонно падает, авиасообщение с другими государствами по-прежнему приостановлено. И у министра иностранных дел РФ нет информации о том, когда запрет будет снят.

При этом Лавров в курсе, что многие россияне уже сейчас летают заграницу — через Белоруссию. Государство не может им этого запретить, но министр призвал к осторожности и здравому смыслу.

Глава МИД РФ отметил, что его ведомство постепенно входит в стандартный рабочий ритм после череды глобальных переговоров с помощью видеоконференций. Сергей Лавров за две недели принял двоих коллег из Ирана и Венесуэлы, а также впервые за три месяца вылетел из России — в Сербию и Белоруссию.

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