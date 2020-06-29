«Деревня будет вечно в тебе»: Айза Анохина жестко высказалась о Ивлеевой
Бывшая жена Гуфа раскритиковала известную блогершу за манеру держать себя и общаться с людьми.
Фото: Instagram @aizalovesam
Телеведущая Айза Анохина резко высказалась о манере поведения блогерши Насти Ивлеевой. В сторис на своей странице в Instаgram девушка разместила шутку своей подруги Юлии Коваль, которая спросила у подписчиков, как они отнесутся к тому, если она вместе с Ивлеевой будет вести шоу на телеканале Пятница. В свою очередь, Анохина заявила, что какую бы дорогую одежду ни носила известная блогерша, деревня будет вечно в ней.
«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, но деревня внутри тебя будет вечно в тебе», — гневно написала Анохина.
Кроме того, она прошлась и по манере Ивлеевой критично отзываться обо всех подряд, сравнив ее с «бабкой на лавке». Бывшая жена Гуфа порекомендовала блогерше «нащупать землю под ногами».
«Дорогие шмотки не сделают человека из быдла. Настя унижает всех подряд. Она — версия бабки на лавке 2020 года», — отреагировала Анохина.
Ранее Ивлеева объясняла подписчикам, почему хвастается дорогими вещами. По ее признанию, выпендриваться новинками гардероба перед подружками в Instagram — нормальная практика для современной девушки в 29 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники считают роман Айзы Анохиной с Олегом Майами пиаром.
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