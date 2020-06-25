Ивлеева объяснила, зачем хвастается дорогими вещами

|
Алина Потёмкина
68

Ведущая заверила, что это нормальная практика для любой женщины.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva

Блогер Настя Ивлеева раздразнила подписчиков в Instagram, демонстрируя атрибуты красивой жизни. 29-летняя ведущая показала, как едет с мужем, рэпером Элджеем в шикарной машине, похвасталась новой винтажной сумочкой и предложила тем, у кого нет фантазии, скопировать дизайн ее маникюра. После того, как поклонники обвинили ее в жизни напоказ, она решила ответить завистникам. В сторис Ивлеева объяснила, почему хвастается дорогими вещами.

«Девчоночки, когда мы с вами познакомились, мне было 24 года. Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются. И любая бабонька меня поймет, у которой появляется новое красивое платье. Что мы хотим первым делом сделать? Пойти и ************ (повыпендриваться — Прим. ред.) перед подружками. А мои подруги где? Правильно — в Instagram. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», — сказала Ивлеева.

Instagram @nastyaivleeva

Недавно блогер стала героиней очередного выпуска программы «Что было дальше?». Однако ей настолько не понравилось, что она раскритиковала передачу. Как писал 5-tv.ru, Ивлеева призналась, что лучше бы сходила в шоу к Ксении Собчак.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
68.84
-0.64 77.76
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
Избиение мужчины в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения
9:14
«Жаль, что не рядом с вами»: Пугачева о прогулке Вайкуле с собаками на лодке
9:00
Как фронтовику из Курска пришлось воевать с местными чиновниками за воинский монумент
8:52
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Инги Ондар
8:44
Ивлеева объяснила, зачем хвастается дорогими вещами
8:37
Представлен план по возобновлению международных перелетов

Сейчас читают

Мужчины назвали цвет женского нижнего белья, который возбуждает их больше всего
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
В сети появились документы о спонсировании срыва голосования по Конституции в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок