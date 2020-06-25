Ивлеева объяснила, зачем хвастается дорогими вещами
Ведущая заверила, что это нормальная практика для любой женщины.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Блогер Настя Ивлеева раздразнила подписчиков в Instagram, демонстрируя атрибуты красивой жизни. 29-летняя ведущая показала, как едет с мужем, рэпером Элджеем в шикарной машине, похвасталась новой винтажной сумочкой и предложила тем, у кого нет фантазии, скопировать дизайн ее маникюра. После того, как поклонники обвинили ее в жизни напоказ, она решила ответить завистникам. В сторис Ивлеева объяснила, почему хвастается дорогими вещами.
«Девчоночки, когда мы с вами познакомились, мне было 24 года. Сейчас мне 29, во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются. И любая бабонька меня поймет, у которой появляется новое красивое платье. Что мы хотим первым делом сделать? Пойти и ************ (повыпендриваться — Прим. ред.) перед подружками. А мои подруги где? Правильно — в Instagram. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», — сказала Ивлеева.
Недавно блогер стала героиней очередного выпуска программы «Что было дальше?». Однако ей настолько не понравилось, что она раскритиковала передачу. Как писал 5-tv.ru, Ивлеева призналась, что лучше бы сходила в шоу к Ксении Собчак.
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