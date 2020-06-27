«Ты — слуга, она — хозяйка»: роман Олега Майами и Айзы Анохиной сочли за пиар

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Виктория Андреева
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Поклонники уверены: бизнесвумен просто выгодно использовать молодого исполнителя в личных целях.

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Фото, видео: Instagram @miamioleg_official, @aizalovesam

В начале июня экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина официально подтвердила свой роман с популярным музыкантом Олегом Майами. Однако поклонники звезды уверены: это — не более чем пиар. Как минимум, потому что звезда все еще является законной женой бизнесмена Дмитрия Анохина, за которого вышла замуж после разрыва со скандально известным рэпером.

Этот любовный треугольник не дает покоя никому. Правда, сами селебрити изо дня в день твердят, что их чувства настоящие, и хейтерам не стоит рассуждать о том, что им не доступно. В частности, как сама Айза, так и Олег публикуют в Instagram философские посты под названием: «Как сложно любить напоказ».

«Думаете это просто? Любить напоказ. А какие у нас варианты? Когда ты любишь, сложно ставить рамки, сдерживаться, пытаться контролировать или не принимать участие в жизни любимого человека. Любовь — это магия!» — обращается к фолловерам Майами.

Очередной возлюбленный Айзы уверяет, что для него это чувство сравнимо полету в космос, поскольку любовь — это всегда что-то неизведанное, но несущее лишь радость и бурю эмоций.

«Если ты не был в космосе, ты не любил. Я не особо разбираюсь в любви. Но когда ты уже в космосе, нет необходимости вообще в чем-либо разбираться!» — подытожил исполнитель.

Instagram @miamioleg_official

Сама Анохина, при ответе на вопрос, почему же выбрала Олега, долго не рассуждает.

«Потому что он добр ко мне. И заботиться. Кормит и дарит цветы», — заявляет звезда.

При этом подчеркивает, что даже мелкая ссора с возлюбленным для нее — настоящая трагедия.

Instagram @aizalovesam

Вероятно, подобные формулировки должны убедить поклонников селебрити в искренности чувств и намерений. Однако в комментариях до сих пор случаются дебаты.

«М-да… Ну, хватит уже глумиться над нами. Вторые Самойлова и Джиган»

«Олег Майами любит всех! Очередной пиар!»

«Это не любовь, а блуд!»

«Олежа, почитай про векторные пары. Ты — слуга, она — хозяйка! Ничего более… Смешно все это!» — спорят друг с другом фолловеры пары.

Впрочем, сами влюбленные предпочитают на атаки хейтеров отвечать молчанием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Айза Анохина до сих пор названивает бывшему мужу и обвиняет его в безразличии.

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