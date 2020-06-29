Список пострадавших в результате взрывов и пожара в жилом доме Москвы

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Светлана Шевченко
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Прокуратура столицы уже заявила о проверке безопасности газового оборудования, расположенного в пятиэтажном многоквартирном доме.

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Фото, видео: 5-tv.ru

По последним данным не менее пяти человек получили ранения в результате взрывов и последовавшего потом пожара в пятиэтажном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы.

5-tv.ru публикует первые данные по пострадавшим:

  1. Максим С., 33 года. Госпитализирован
  2. Валентина Ш., 71 год. Госпитализирована
  3. Валентина К., 25 лет. Реакция на стресс
  4. Владимир С., 61 год. Реакция на стресс
  5. Валентина К., 67 лет. Инголяционное поражение

Еще одной женщине, предварительно, оказана помощь на месте.

В настоящее время прокуратура Москвы уже заявила о проверке газового оборудования, которое было установлено в жилом доме на улице Проходчиков.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования», — заявила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Также на место ЧП выехал Бабушкинский межрайонный прокурор Михаил Попков.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры взрывов и последовавшего пожара в жилом доме на улице Проходчиков.

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