Список пострадавших в результате взрывов и пожара в жилом доме Москвы
Прокуратура столицы уже заявила о проверке безопасности газового оборудования, расположенного в пятиэтажном многоквартирном доме.
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Фото, видео: 5-tv.ru
По последним данным не менее пяти человек получили ранения в результате взрывов и последовавшего потом пожара в пятиэтажном многоквартирном доме на северо-востоке Москвы.
5-tv.ru публикует первые данные по пострадавшим:
- Максим С., 33 года. Госпитализирован
- Валентина Ш., 71 год. Госпитализирована
- Валентина К., 25 лет. Реакция на стресс
- Владимир С., 61 год. Реакция на стресс
- Валентина К., 67 лет. Инголяционное поражение
Еще одной женщине, предварительно, оказана помощь на месте.
В настоящее время прокуратура Москвы уже заявила о проверке газового оборудования, которое было установлено в жилом доме на улице Проходчиков.
«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования», — заявила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Также на место ЧП выехал Бабушкинский межрайонный прокурор Михаил Попков.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры взрывов и последовавшего пожара в жилом доме на улице Проходчиков.
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