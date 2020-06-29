Наблюдатели внимательно следят за прозрачностью Общероссийского голосования

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По последним данным ЦИК в голосование по поправкам в Конституцию РФ приняли участие почти 40,5 миллионов избирателей.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Почти 40,5 миллионов россиян приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию. Это 37,2 процента избирателей. Таковы самые свежие данные из Центризбиркома (ЦИК). Там внимательно следят за прозрачностью голосования.

Помогают и в Общественной палате. Все данные стекаются в ситуационный центр. Наблюдатели присутствуют на всех участках и подробно фиксируют законность процедур. Все это помогает бороться с информационными вбросами и фейками.

«Приехавшие люди — они сфотографировали где-то посередине, еще до начала разворачивания самого участка, и попытались представить это как-то, что этот участок даст возможность голосовать без паспорта. Наши наблюдатели подтверждают, что как только он был развернут, его работа происходила в полном соответствии с инструкцией и нашим золотым стандартом», — подчеркнул руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Наблюдатели отмечают, что на всех участках строго соблюдаются меры санитарной безопасности. И сотрудники, и голосующие обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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