Наблюдатели внимательно следят за прозрачностью Общероссийского голосования
По последним данным ЦИК в голосование по поправкам в Конституцию РФ приняли участие почти 40,5 миллионов избирателей.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Почти 40,5 миллионов россиян приняли участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию. Это 37,2 процента избирателей. Таковы самые свежие данные из Центризбиркома (ЦИК). Там внимательно следят за прозрачностью голосования.
Помогают и в Общественной палате. Все данные стекаются в ситуационный центр. Наблюдатели присутствуют на всех участках и подробно фиксируют законность процедур. Все это помогает бороться с информационными вбросами и фейками.
«Приехавшие люди — они сфотографировали где-то посередине, еще до начала разворачивания самого участка, и попытались представить это как-то, что этот участок даст возможность голосовать без паспорта. Наши наблюдатели подтверждают, что как только он был развернут, его работа происходила в полном соответствии с инструкцией и нашим золотым стандартом», — подчеркнул руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Наблюдатели отмечают, что на всех участках строго соблюдаются меры санитарной безопасности. И сотрудники, и голосующие обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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