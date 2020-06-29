Подсчитано, сколько на самом деле зарабатывают Надежда Бабкина и ее муж Евгений

Надежде Бабкиной грех жаловаться на потерю заработков из-за пандемии COVID-19. Тяжело переболевшая коронавирусом артистка после выхода из больницы, где провела две недели в реанимации, стала чуть ли не самой популярной и востребованной из отечественных звезд шоу-бизнеса. На интерес публики отреагировали и рекламодатели, и доходы певицы будут в ближайшее время только расти. Тем временем интернет-издание Teleprogramma.pro подсчитало, какими средствами на самом деле располагают Надежда Бабкина и ее муж Евгений Гор. Получилось, что совместные доходы пары в прошлом году составили около 45 миллионов рублей.

Поскольку артистка руководит государственным театром, она обязана отчитываться о доходах. В декларации за прошлый год директор и художественный руководитель Московского академического театра «Русская песня» указала 33,4 миллиона рублей дохода. Он складывается из зарплаты в театре, на телевидении, а также из гонораров за спектакли и гастроли.

В одном из интервью Надежда Георгиевна поделилась, что ее «подушка безопасности» на черный день составляет пять миллионов рублей, и других сбережений у нее нет. И вполне вероятно, все эти деньги ушли на лечение от пневмонии в частной клинике. Однако, по информации издания, после возвращения Бабкиной к активной трудовой деятельности, на нее посыпались предложения от крупных рекламодателей. А средняя цена трехмесячного рекламного контракта для артиста такого уровня составляет два миллиона рублей, годового — от 15 миллионов. Плюс поддержка в соцсетях — еще 200-300 тысяч рублей.

Доход гражданского супруга Надежды Бабкиной Евгения Гора, по данным издания, составляет около 12 миллионов рублей в год. У музыканта есть фабрика по изготовлению свечей и прочей аромопродукции, которая поставляет товары в крупные торговые центры Москвы и других городов.

Пара не скрывает, что у них гостевой брак, и живут они каждый в своей квартире. У надежды Бабкиной, судя по декларации есть две квартиры в Москве — обе площадью более 100 квадратных метров, и еще большой дом в Подмосковье. Рыночная стоимость всей этой недвижимости, по оценкам экспертов может составлять более 100 миллионов рублей. Помимо этого, на Бабкину зарегистрированы две квартиры в Болгарии общей стоимостью 10 миллионов рублей.

У Евгения Гора тоже есть и квартира, и дом в Подмосковье. Его загородное поместье несколько скромнее, чем у Надежды Георгиевны, но, говорят, обустроено с большим вкусом.

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