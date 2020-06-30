Несмотря на бурные обсуждения вокруг личной жизни певицы Нюшы, она продолжает открыто демонстрировать поклонникам то, чем живет, рассказывать о людях, которые дарят ей радость, а также делиться редкими кадрами семейных будней.

В частности, совсем недавно звезда опубликовала в Insta-сторис трогательное видео с годовалой дочерью Симбой. В кадре — певица Нюша в домашнем образе показывает, как очаровательная малышка в кокетливом платьице бегает по дому.

«Кто там идет? Кто девочка такая прибежала? Ой, какая девочка! Как зовут девочку?» — заигрывая, обращается к дочке артистка.

«Симба!» — немного подумав и не без подсказки мамы выдала маленькая модница.

Instagram @nyusha_nyusha

В отличие от многих звездных коллег, считающих неприемлемым показывать маленького ребенка большой аудитории, Нюша делает это без опаски. Маленькая Симба для артистки — главный повод для гордости, поэтому с самого рождения малышки ее фото активно пополняют аккаунт звездной мамы.

А вот снимки с фотосессии в «интересном положении» артистка долго хранила в личном архиве. Исключение сделала лишь несколько дней назад, опубликовав «беременное» фото в честь юбилея обожаемого супруга — бизнесмена Игоря Сивова.

Ранее 5-tv.ru показал забавное фото супруга певицы Нюшы в окружении детей.