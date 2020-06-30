«Ой, какая девочка!» — певица Нюша похвалилась годовалой дочкой-модницей
Звезда поп-сцены показала поклонникам, как проходят ее тихие семейные будни.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Несмотря на бурные обсуждения вокруг личной жизни певицы Нюшы, она продолжает открыто демонстрировать поклонникам то, чем живет, рассказывать о людях, которые дарят ей радость, а также делиться редкими кадрами семейных будней.
В частности, совсем недавно звезда опубликовала в Insta-сторис трогательное видео с годовалой дочерью Симбой. В кадре — певица Нюша в домашнем образе показывает, как очаровательная малышка в кокетливом платьице бегает по дому.
«Кто там идет? Кто девочка такая прибежала? Ой, какая девочка! Как зовут девочку?» — заигрывая, обращается к дочке артистка.
«Симба!» — немного подумав и не без подсказки мамы выдала маленькая модница.
В отличие от многих звездных коллег, считающих неприемлемым показывать маленького ребенка большой аудитории, Нюша делает это без опаски. Маленькая Симба для артистки — главный повод для гордости, поэтому с самого рождения малышки ее фото активно пополняют аккаунт звездной мамы.
А вот снимки с фотосессии в «интересном положении» артистка долго хранила в личном архиве. Исключение сделала лишь несколько дней назад, опубликовав «беременное» фото в честь юбилея обожаемого супруга — бизнесмена Игоря Сивова.
Ранее 5-tv.ru показал забавное фото супруга певицы Нюшы в окружении детей.
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