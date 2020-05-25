«Милахи!» — Муж певицы Нюши очаровал юзеров веселым снимком с детьми
Бизнесмен Игорь Сивов выложил в сеть новое семейное фото.
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Фото, видео: Instagram @igorsivovv
Муж певицы Анны Шурочкиной, более известной под псевдонимом Нюша, бизнесмен Игорь Сивов в своем аккаунте в Instagram выложил фото с детьми. На снимке супруг знаменитости позирует с сыном от первого брака Матвеем и совместной полуторагодовалой дочерью Симбой.
Счастливые дети и их отец мило улыбаются, глядя в камеру мобильного телефона.
«Каждое утро — это время начать жизнь заново. Желаю всем волшебного понедельника!» — написал Игорь Сивов.
Подписчики бизнесмена буквально очарованы его семейной идиллией. Пользователи оставляют под публикацией добрые комментарии с различными пожеланиями. Некоторые обратили внимание, что брат и сестра похожи между собой больше, чем на своего отца.
«Так интересно, брат с сестренкой похожи друг на друга больше, чем на папу»
«Какое классное семейное фото!»
«Симба-лапуля!»
«Очень милая и позитивная семья»
«Такие милахи!» — пишут пользователи.
Певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. В ноябре 2018 знаменитость родила первенца — дочь Симбу. Бизнесмен воспитывает двоих сыновей от первого брака.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники заподозрили Нюшу в любви к Егору Криду.
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