Муж певицы Анны Шурочкиной, более известной под псевдонимом Нюша, бизнесмен Игорь Сивов в своем аккаунте в Instagram выложил фото с детьми. На снимке супруг знаменитости позирует с сыном от первого брака Матвеем и совместной полуторагодовалой дочерью Симбой.

Счастливые дети и их отец мило улыбаются, глядя в камеру мобильного телефона.

«Каждое утро — это время начать жизнь заново. Желаю всем волшебного понедельника!» — написал Игорь Сивов.

Instagram @igorsivovv

Подписчики бизнесмена буквально очарованы его семейной идиллией. Пользователи оставляют под публикацией добрые комментарии с различными пожеланиями. Некоторые обратили внимание, что брат и сестра похожи между собой больше, чем на своего отца.

«Так интересно, брат с сестренкой похожи друг на друга больше, чем на папу»

«Какое классное семейное фото!»

«Симба-лапуля!»

«Очень милая и позитивная семья»

«Такие милахи!» — пишут пользователи.

Певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. В ноябре 2018 знаменитость родила первенца — дочь Симбу. Бизнесмен воспитывает двоих сыновей от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники заподозрили Нюшу в любви к Егору Криду.