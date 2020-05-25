Бизнесмен Игорь Сивов выложил в сеть новое семейное фото.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @igorsivovv

Муж певицы Анны Шурочкиной, более известной под псевдонимом Нюша, бизнесмен Игорь Сивов в своем аккаунте в Instagram выложил фото с детьми. На снимке супруг знаменитости позирует с сыном от первого брака Матвеем и совместной полуторагодовалой дочерью Симбой.

Счастливые дети и их отец мило улыбаются, глядя в камеру мобильного телефона.

«Каждое утро — это время начать жизнь заново. Желаю всем волшебного понедельника!» — написал Игорь Сивов.

Instagram @igorsivovv

Подписчики бизнесмена буквально очарованы его семейной идиллией. Пользователи оставляют под публикацией добрые комментарии с различными пожеланиями. Некоторые обратили внимание, что брат и сестра похожи между собой больше, чем на своего отца.

«Так интересно, брат с сестренкой похожи друг на друга больше, чем на папу»

«Какое классное семейное фото!»

«Симба-лапуля!»

«Очень милая и позитивная семья»

«Такие милахи!» — пишут пользователи.

Певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. В ноябре 2018 знаменитость родила первенца — дочь Симбу. Бизнесмен воспитывает двоих сыновей от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники заподозрили Нюшу в любви к Егору Криду.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 14%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

17:13
В каких регионах приступили к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
17:04
Суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей
16:55
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?
16:53
Что стало с актерами фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»?
16:41
«Милахи!» — Муж певицы Нюши очаровал юзеров веселым снимком с детьми
16:31
Фаната Бузовой, захватившего заложников в «Альфа-банке», арестовали на два месяца

Сейчас читают

Эффект дежавю: люди с каким цветом глаз проживают вторую жизнь?
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок