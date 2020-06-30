Петербургские полицейские спасли жизнь истекающего кровью ребенка

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Инспекторы ГИБДД вызвали скорую помощь. Мальчику экстренно провели операцию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Катание на велосипеде едва не закончилось трагедией для трехлетнего малыша в Петербурге. Как рассказала мать мальчика, на даче он упал с велосипеда и и повредил глаз.

Родители с истекающем кровью ребенком сели в машину и попытались найти ближайший медпункт. К счастью, в этот момент на трассе дежурили инспекторы ГИБДД. Чтобы спасти мальчику жизнь, полицейские провели целую спецоперацию. Они вызвали скорую, назначили место встречи и передали малыша в руки врачам. Ребенка экстренно прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном городе Ступино полицейские спасли из огня маленьких детей. Пожар в четырехэтажном доме сотрудники патрульной постовой службы заметили во время дежурства.

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