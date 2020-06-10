Видео героического спасения полицейскими маленьких детей из огня

В подмосковном городе Ступино полицейские спасли из огня маленьких детей.

Пожар в четырехэтажном доме сотрудники патрульной постовой службы заметили во время дежурства.

Полицейские вызвали спасателей и еще до их приезда стали выводить людей из опасной зоны. Одна из женщин не смогла идти самостоятельно, и ее вынесли на руках из горящего здания.

В квартире на верхнем этаже заблокированными оказались двое детей — густой дым перекрыл им путь к выходу. С помощью автолестницы, которую подогнали пожарные, патрульные эвакуировали всех пострадавших жильцов.

Героический поступок не остался без внимания. Как подтвердили в областном управлении МВД, полицейские представлены к наградам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заблокированных на острове из-за паводка туристов спасли в Красноярском крае.