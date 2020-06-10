Видео героического спасения полицейскими маленьких детей из огня
Правоохранители, рисковавшие своей жизнью, представлены к награде.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
В подмосковном городе Ступино полицейские спасли из огня маленьких детей.
Пожар в четырехэтажном доме сотрудники патрульной постовой службы заметили во время дежурства.
Полицейские вызвали спасателей и еще до их приезда стали выводить людей из опасной зоны. Одна из женщин не смогла идти самостоятельно, и ее вынесли на руках из горящего здания.
В квартире на верхнем этаже заблокированными оказались двое детей — густой дым перекрыл им путь к выходу. С помощью автолестницы, которую подогнали пожарные, патрульные эвакуировали всех пострадавших жильцов.
Героический поступок не остался без внимания. Как подтвердили в областном управлении МВД, полицейские представлены к наградам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заблокированных на острове из-за паводка туристов спасли в Красноярском крае.
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