Президент США Дональд Трамп в ходе теле засекреченных телефонных переговоров нелестно отзывался о лидерах союзнических государств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимные источники.

По информации телеканала, американский президент вел себя агрессивно и позволял себе «жестокие нападки». Так, в беседе с экс-премьером Великобритании Терезой Мэй Трамп называл ее слабой, критикуя «бесхребентность» политика в вопросах об иммигрантах, НАТО и выходе Великобритании из Евросоюза. Канцлера Германии Ангелу Меркель Трамп якобы и вовсе обозвал глупой и обвинял в том, что она находится под влиянием России.

Неназванный немецкий чиновник заявил CNN, что в Берлине приняли меры, чтобы сохранить содержание этих разговоров с Меркель в тайне. Кроме того, по словам источников телеканала, во время телефонных разговоров лидер США «издевался и унижал» других лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Нападкам Трампа якобы также подвергались канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

При этом в телефонных разговорах с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп демонстрировал неподготовленность к обсуждению серьезных вопросов, отчего не раз оказывался в невыгодном положении, передает телеканал.

По словам анонимных источников, экс-советники Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон, экс-министр обороны Джеймс Мэттис, экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также экс-глава аппарата Белого дома Джон Келли и сотрудники разведки за продолжительное время работы с Трампом пришли к выводу, что американский президент «представляет угрозу безопасности США».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал истинную причину выхода России из G8.