Минпросвещения назвало дату начала учебного года в России
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, в школах усилят меры безопасности учителей и учеников.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Учебный год в России начнется, как и планировалось, 1 сентября. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — рассказал Кравцов.
Он также отметил, что власти обеспечат безопасность учеников и учителей в период пандемии. По словам министра, в связи с создавшейся ситуацией, в школах будут усилены меры эпидемиологической защиты. Подобная работа с регионами уже идет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские школьники смогут вернуться за парты, предположительно, в начале сентября. Руководитель ведомства отметила, что учебный процесс отменять нельзя и что соответствующие рекомендации по этому поводу уже разработаны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторов ЕГЭ проверили на готовность к экзаменам.
Читайте также
82%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?