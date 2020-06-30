Минпросвещения назвало дату начала учебного года в России

Учебный год в России начнется, как и планировалось, 1 сентября. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», — рассказал Кравцов.

Он также отметил, что власти обеспечат безопасность учеников и учителей в период пандемии. По словам министра, в связи с создавшейся ситуацией, в школах будут усилены меры эпидемиологической защиты. Подобная работа с регионами уже идет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские школьники смогут вернуться за парты, предположительно, в начале сентября. Руководитель ведомства отметила, что учебный процесс отменять нельзя и что соответствующие рекомендации по этому поводу уже разработаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторов ЕГЭ проверили на готовность к экзаменам.