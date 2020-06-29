Пробный ЕГЭ: организаторов проверили на готовность к экзаменам

Сегодня в России стартовал пробный Единый Госэкзамен (ЕГЭ). Первыми его сдали на Дальнем Востоке. Правда устраивался он не для школьников, а для самих организаторов. Экспертам и учителям необходимо знать, все ли готово к финальным испытаниям.

В этом году из-за пандемии пришлось изменить технологию тестирования. Выпускники будут прибывать в школы по индивидуальному графику. Сидеть в аудитории придется по диагонали, на безопасной дистанции. Нужны ли маски с перчатками — решают врасти в регионах. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, учащиеся будут сдавать литературу, географию и информатику.