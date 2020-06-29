Пробный ЕГЭ: организаторов проверили на готовность к экзаменам
Первыми испытание прошли на Дальнем Востоке.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Сегодня в России стартовал пробный Единый Госэкзамен (ЕГЭ). Первыми его сдали на Дальнем Востоке. Правда устраивался он не для школьников, а для самих организаторов. Экспертам и учителям необходимо знать, все ли готово к финальным испытаниям.
В этом году из-за пандемии пришлось изменить технологию тестирования. Выпускники будут прибывать в школы по индивидуальному графику. Сидеть в аудитории придется по диагонали, на безопасной дистанции. Нужны ли маски с перчатками — решают врасти в регионах. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, учащиеся будут сдавать литературу, географию и информатику.
- 20 июн
- В России запустили сервис для поступления в вузы онлайн
- 19 июн
- Выпускники школ не смогут пересдать ЕГЭ
- 18 июн
- Приемная кампания в российские вузы начнется 15 августа
- 17 июн
- ЕГЭ ждет ужесточение. Проверку почерка доверят нейросети
- 11 июн
- Российские выпускники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
- 8 июн
- Как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ?
- 27 мая
- Когда можно будет подать документы в вузы?
- 26 мая
- В Минпросвещения рассказали о дате проведения ЕГЭ в России
- 25 мая
- Названы даты проведения пробного ЕГЭ в России в 2020 году
- 22 мая
- Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
Читайте также
41%
0.82 78.68
1.14
Нашли ошибку?