Пробный ЕГЭ: организаторов проверили на готовность к экзаменам

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Первыми испытание прошли на Дальнем Востоке.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Сегодня в России стартовал пробный Единый Госэкзамен (ЕГЭ). Первыми его сдали на Дальнем Востоке. Правда устраивался он не для школьников, а для самих организаторов. Экспертам и учителям необходимо знать, все ли готово к финальным испытаниям.

В этом году из-за пандемии пришлось изменить технологию тестирования. Выпускники будут прибывать в школы по индивидуальному графику. Сидеть в аудитории придется по диагонали, на безопасной дистанции. Нужны ли маски с перчатками — решают врасти в регионах. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 3 июля, учащиеся будут сдавать литературу, географию и информатику.

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