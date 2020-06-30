В Финляндии одобрили проект новой дороги через русско-финскую границу

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Алиса Старжевская
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Трасса пройдет от Выборга до погранпункта Брусничное-Нуйямаа.

В Финляндии одобрили проект новой дороги через русско-финскую границу

Фото: www.globallookpress.com © Bill Bachmann

Совместный мониторинговый комитет программы пограничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» одобрил на недавнем заседании проект новой дороги от российского Выборга до пограничного пункта Брусничное-Нуйямаа. Об этом, как рассказывает РИА Новости, сообщил директор программы Юкка-Пекка Бергман.

По словам Бергмана, на совещании были приняты девять проектов на общую сумму около пяти миллионов евро. И новая трасса как раз входит в их число. Ожидается, что оставшиеся процедурные вопросы будут завершены в течение ближайших месяцев.

Как отмечают в Министерстве транспорта и связи Финляндии, нынешняя трасса не отвечает ни уровню безопасности, ни в целом современным требованиям. Новая дорога пройдет в обход Сайменского канала, ее протяженность составит 19 километров. В планах сначала проложить две полосы для движения, но при необходимости дорогу можно будет расширить до четырех полос. Проект начали разрабатывать еще в 2018 году, и на то время его оценивали в 9,6 миллиарда рублей.

Дорога будет строиться в рамках программы «Юго-Восточная Финляндия — Россия», которая реализуется в приграничных регионах обеих стран. Финансирование поделено таким образом, что 50% расходов ложится на плечи Евросоюза, а остальная половина поделена между Россией и Финляндией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о книге экс-дипломата Финляндии Юкки Сеппинена, в которой он утверждает, что бывший президент СССР Михаил Горбачев якобы планировал передать Карелию Финляндии.

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