Бывший дипломат заявил, что СССР готовился отдать Карелию Финляндии

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Валентин Черников
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Писатель-документалист Юкка Сеппинен уверяет, что европейское государство имело шанс получить Карелию, но не воспользовалось им.

Бывший дипломат заявил, что СССР готовился отдать Карелию Финляндии

Фото: ТАСС / Илья Тимин

Советский Союз в период правления Михаила Горбачева был готов начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Об этом заявил в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, а ныне писатель-документалист Юкка Сеппинен. Его слова приводит портал Iltalehti.fi.

По мнению Сеппинена, европейское государство имело шанс получить территорию в конце 80-х и начале 90-х, но президент Мауно Койвисто не воспользовался им. Автор пишет, что летом 1990 года ЦК КПСС вслед за признанием независимости прибалтийских республик рассматривал возможность передачи Финляндии Карелии, чтобы «избавиться» от Выборга, на восстановление которого якобы не хватало ресурсов.

Сеппинен указывает, что Койвисто не хотел принимать территорию, чтобы не создать конкурента Западной Финляндии в лице Выборга. Ведь прежде он был в Финляндии преуспевающим городом. Позиция политика не изменилась и во время президентства Бориса Ельцина. После окончания своего срока в 2005 году Койвисто объявил, что новые территории его стране не нужны, поскольку ее не получается заселить целиком и сегодня.

О желании Кремля передать Карелию в 90-х годах говорил и бывший замглавы российского МИД Андрей Федоров. Однако бывший госсекретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис его опроверг. Позднее в МИД Финляндии подтвердили, что у страны нет территориальных претензий к России.

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