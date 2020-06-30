Сквоттеры начали активно захватывать дома в Европе

Сквоттинг, или самовольное заселение в пустующее жилье, начал набирать обороты в некоторых европейских странах на фоне коронавируса. Во-первых, многие жители оставили свои дома из-за режима самоизоляции и закрытых границ, во-вторых, закон порой может встать на сторону захватчика, а не владельца. Как передает Газета.ru, наиболее остро эта проблема стоит в Испании.

Проблема достигла таких масштабов, что жители Страны Басков, расположенного в северной части Испании региона, взбунтовались против бездействия властей. Они требуют принять закон против захватчиков и дать правоохранительным органам право выселять оккупантов в течение 24 часов. Сейчас же это сделать невозможно, так как принимает решение о выселении только суд. При этом разбирательство иногда продолжается месяцами, и все это время оккупанты могут вполне законно жить в чужом доме.

По словам Натальи, жительницы испанской провинции Альмерия, оккупантами, как правило, являются выходцы их африканских стран, СНГ, а также восточной Европы или США. При чем жилье иногда захватывают целыми семьями, а доход этих людей необязательно должен быть низким. Например, одна из больших категорий сквоттеров — семьи, которые не смогли выплатить ипотеки, так что вынуждены жить таким образом.

Кризис, вызванный коронавирусом, негативно сказался на финансах многих людей во всех странах, что и привело к увеличению сквоттеров. И русские, среди которых недвижимость в ЕС является популярным видом вложений, после открытия границ могут обнаружить в своих домах нежданных гостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Испании снимают ограничения, связанные с коронавирусом.