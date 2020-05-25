Позитивные новости по выходу из карантина по коронавирусу начинают приходить со всего мира. Так, Япония уже сегодня отменяет режим ЧС во всех районах.

В Ватикане Папа Римский Франциск впервые с начала марта после традиционной воскресной проповеди появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

В Иерусалиме после двух месяцев ограничительных карантинных мер открыли Храм Гроба Господня. В Израиле также открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах.

"Формула-1", как ожидается, начнет сезон в июле в Австрии. Правда, гонки будут проходить без зрителей. Идею с пустыми трибунами на автодромах поддержали все пилоты "Формулы".

В Испании с этого дня открываются терассы кафе и баров. При этом количество столиков должны уменьшить в двое и дезинфицировать их после каждого клиента. Также в королевстве объявят десятидневный траур по жертвам коронавируса. За время эпидемии в Испании скончались более 28 тысяч человек.

А в США во время национальной изоляции Дональд Трамп отправился играть в гольф. На поле он размахивал клюшкой, при этом забыв надеть средства защиты. Такое поведение Трампа раскритиковал его соперник, кандидат в президенты Джо Байден. Он отметил, что в США от коронавируса скончались почти сто тысяч человек, десятки миллионов лишились работы, а Трамп развлекается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру достигло 5 502 451 человек.