Автодилеры столкнулись с нехваткой автомобилей на продажу в РФ

Российские продавцы автомобилей в июне 2020 года оказались не в состоянии покрыть спрос всех желающих из-за мощного дефицита отрасли, сообщают «Ведомости».

Если в середине весны эксперты прогнозировали существенные проблемы для владельцев отечественных автосалонов, то уже в июне дилерам удалось опровергнуть эти утверждения и вывести свои показатели на уровень 2019 года. Они могли бы добиться и большего, но простой производителей из-за коронавируса не дает им нарастить продажи.

Добиться таких показателей удалось во многом благодаря ориентации на отложенный спрос, то есть покупателей, которые раньше откладывали покупку по ряду причин, а также введению изменений сразу в две государственные программы для поддержки автопрома РФ.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» изменили свои условия с началом июня. В первом случае льготу стали выдавать и семьям с одним ребенком, а не двумя, как было раньше. Во втором власти повысили ценовой диапазон по условиям получения скидки в 10% до 1,5 миллиона рублей.

Многие дилеры убеждены: если бы не ограничения, которые продолжают действовать в ряде стран с производством для автомобильных концернов мирового уровня, продажи могли бы вырасти еще сильнее. Российские заводы, производящие автомобили иностранных марок, также часто простаивают из-за недостатка в деталях, поставляемых из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru писал, откуда в Россию привозят автомобили во время пандемии коронавируса.