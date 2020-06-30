Уже не та: Как будут учиться дети с 1 сентября?

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Яна Вахрушева
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Работа школ в условиях коронавируса может начаться по одному из трех возможных сценариев.

Уже не та: Как будут учиться дети с 1 сентября?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анатолий Пекол

После начала учебного года 1 сентября 2020-го школы могут заработать по одному из трех возможных сценариев, сообщило URA.RU. По мнению врача-иммунолога Михаила Костинова, учителей пожилого возраста, имеющих те или иные хронические заболевания, могут оградить от работы с учениками: им позволят не посещать учебные заведения, а работать из дома, на что уже существуют законные основания.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — рассказал врач-иммунолог.

Но если все-таки учителей преклонного возраста допустят по преподавания в стенах школ, скорее всего, им назначат курс медицинских препаратов для повышения иммунитета и дополнительную вакцинацию против ОРВИ. Но прививка может только усугубить течение инфекции COVID-19 в случае инфицирования.

В случае начала второй волны пандемии коронавируса, школы могут либо вообще не открыться, либо снова закрыться на карантин. На дистанционное обучение в новом учебном году могут отправлять как отдельные классы, где будут зафиксированы случаи заражения, так и целые учебные заведения, пояснил Костин. Это будет происходить по сценарию сезонных эпидемий ОРВИ.

«Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин», — добавил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год начнется по привычному графику с 1 сентября. Он также отметил, что власти регионов и учебные заведения усилят меры эпидемиологической защиты. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 29 июня стартовал первый пробный Единый Госэкзамен (ЕГЭ). 

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