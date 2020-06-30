«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
Во время церемонии во Ржеве попал диалог Владимира Путина и ветера, которому глава государства передал подписанный собственноручно листок.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: На открытии Ржевского мемориала Путин передал записку одному из ветеранов
«Этот подвиг нельзя замазать ложью» — Путин на открытии Ржевского мемориала
Владимир Путин открыл Ржевский мемориал советскому солдату
Путин оценил проведение Парада Победы в Москве
Семьсот шагов дорогой победителей: Как прошел парад Победы в Москве
В память о страшной войне: Путин посетил главный храм Вооруженных сил России
Тысячи россиян приняли участие в акции «Свеча памяти»
Путин: Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян
О чем Владимир Путин сказал в поздравительной речи в честь 75-й годовщины Победы?
Волонтеры в Ростове-на-Дону поздравили ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ
Путин: Нынешнее поколение оказалось достойным своих предков
«Письмо Победы»: россияне могут поздравить ветеранов с помощью открыток
Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк»
Героизм и сплоченность: какие темы обсуждались на встрече Путина с волонтерами
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России
Акция «Георгиевская ленточка» началась в России в онлайн-формате
Владимир Путин направил приветствие участникам открытия акции «Вахта памяти»
Путин: Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году
В России введено уголовное наказание за уничтожение воинских захоронений
Путин высказался об исторической памяти и Великой Победе
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Ветеранам от имени президента РФ вручили юбилейные медали к 75-летию победы в ВОВ
Фото, видео: Instagram @__katrin_l__
Во время церемонии открытия памятника Советскому солдату во Ржеве попал диалог Владимира Путина и ветерана Великой Отечественной, полковника милиции в отставке Николая Макаровича Черных, которому глава государства передал подписанный собственноручно листок. 5-tv.ru нашел девушку, которой она предназначалась, и она в эксклюзивном интервью рассказала о содержимом послании и о том, как осмелилась попросить о ней главу государства.
Екатерина Лабутина, волонтер из Твери. Девушка была прикреплена к Николаю Макаровичу для помощи во время участия в важных для него и страны мероприятиях.
«Нам предложили поехать именно волонтерами на две недели в лагерь „Компьютерия“, чтобы находиться в карантинной зоне, чтобы максимально обезопасить ветеранов до данного мероприятия. Чтобы никто не заболел и хорошо провели время, и отдохнули. И я поехала, как волонтер туда», — рассказала Екатерина.
Девушка отметила, что близко с президентом России им не довелось оказаться и она осмелилась попросить о памятной записке у Николая Макаровича.
«Хотела автограф получить и попросила своего ветерана. Он согласился и мне посчастливилось, что мне подписали», — пояснила Екатерина, подчеркнув, что совершенно не ожидала большого послания.
По ее словам, Николай Макарович совершенно не смутился ее просьбе и сказал, что Владимир Путин такой же человек, как и все.
Волонтерское движение в России за последние годы вышло на высокий уровень и получило особый статус. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в частности, недавно президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая стартовала в период борьбы с коронавирусом.
Читайте также
72%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?