Во время церемонии открытия памятника Советскому солдату во Ржеве попал диалог Владимира Путина и ветерана Великой Отечественной, полковника милиции в отставке Николая Макаровича Черных, которому глава государства передал подписанный собственноручно листок. 5-tv.ru нашел девушку, которой она предназначалась, и она в эксклюзивном интервью рассказала о содержимом послании и о том, как осмелилась попросить о ней главу государства.

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Екатерина Лабутина, волонтер из Твери. Девушка была прикреплена к Николаю Макаровичу для помощи во время участия в важных для него и страны мероприятиях.

«Нам предложили поехать именно волонтерами на две недели в лагерь „Компьютерия“, чтобы находиться в карантинной зоне, чтобы максимально обезопасить ветеранов до данного мероприятия. Чтобы никто не заболел и хорошо провели время, и отдохнули. И я поехала, как волонтер туда», — рассказала Екатерина.

Девушка отметила, что близко с президентом России им не довелось оказаться и она осмелилась попросить о памятной записке у Николая Макаровича.

«Хотела автограф получить и попросила своего ветерана. Он согласился и мне посчастливилось, что мне подписали», — пояснила Екатерина, подчеркнув, что совершенно не ожидала большого послания.

По ее словам, Николай Макарович совершенно не смутился ее просьбе и сказал, что Владимир Путин такой же человек, как и все.

Волонтерское движение в России за последние годы вышло на высокий уровень и получило особый статус. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в частности, недавно президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», которая стартовала в период борьбы с коронавирусом.